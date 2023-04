Presentazione volume di G.B. Ferrigno “Letteratura e Bibliografia di Selinunte”

CASTELVETRANO – Il volume dell’opera completa dello storico castelvetranese G. B. Ferrigno sara’ presentato venerdì 28 aprile 2023 alle ore 17.00 presso l’aula magna del liceo classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano. L’opera completa dello storico castelvetranese G. B. Ferrigno, composta da due volumi, il I vol. (II edizione della “Giuda di Selinunte”) il II vol. (“Letteratura e bibliografia di Selinunte”), “fotografa” la situazione di Selinunte, dal punto di vista archeologico (I vol.) e bibliografico (II vol.), fino all’anno in cui Ferrigno vi pose mano, presumibilmente il 1949. Il Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte, con il contributo dato, con la trascrizione e la revisione degli appunti dello stesso Autore, per la definizione del testo oggetto della pubblicazione, inserito nelle attività UNESCANE per la diffusione della cultura, ha voluto restituire a Castelvetrano e alla Sicilia una testimonianza, utile per il recupero della memoria storica, per la Sicilia in generale e per Selinunte in particolare. La pubblicazione in questione, edita dalla tipografia LITHOS, “Letteratura e bibliografia di Selinunte, a sua volta, è divisa in due parti: la prima, dopo una breve introduzione storica, consiste in una antologia di brani, soprattutto letterari, su Selinunte; la seconda in un elenco bibliografico di oltre 300 opere (storiche e archeologiche) dedicate a Selinunte.