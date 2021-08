PALERMO – “Dal 2017 sono state emanate le Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica e a maggio di quest’anno la Regione si è dotata di un proprio Piano transitorio di prevenzione, che prevede fra l’altro l’avvio, entro il 2021 dei primi corsi di formazione da parte delle ASP.” […]

Lo afferma Valentina Palmeri, deputata regionale dei Verdi – Europa Verde che ha presentato una interrogazione al Presidente Musumeci e all’Assessore Razza, nella quale chiede notizie sui tempi di attivazione dei corsi “strumento fondamentale di prevenzione di un fenomeno che può avere conseguenze tragiche, avendo fatto registrare, secondo le più recenti statistiche, circa 50 giovani vittime ogni anno nel nostro paese”.

“L’obiettivo primario della Legge – afferma Palmeri nell’atto parlamentare – è quello di prevenire gli episodi di soffocamento accidentale nei bambini attraverso attività formative ed informative e con l’insegnamento delle manovre di disostruzione in caso di inalazione, che hanno a riferimento le linee di indirizzo e le linee guida internazionali”.

La parlamentare dei Verdi ricorda che la Regione si è dotata di un proprio Piano transitorio e che questo, all’interno del Programma Sicurezza negli ambienti di vita, prevede la realizzazione di almeno un percorso formativo entro il 2021. Le ASP inoltre devono recepire il Piano, redigendone uno territoriale e nominando il responsabile per l’avvio della gestione. Con l’interrogazione, Palmeri chiede quindi al Governatore e all’Assessore “se sia stata predisposta ogni attività necessaria e propedeutica” per l’attuazione della legge, se le ASP abbiano redatto i propri piani e soprattutto “come intendano dare attuazione alla

realizzazione dei primi percorsi formativi entro il 2021”.