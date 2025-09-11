Pulvirenti (Asp Trapani: “Armani ha sostenuto l’offerta sanitaria a Pantelleria

PANTELLERIA – “Un legame profondo quello di Giorgio Armani con l’isola di Pantelleria che, grazie alle sue donazioni in campo sanitario, ha visto migliorare la salute e il benessere di tutti”.

Così Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, ricorda l’icona mondiale della moda, morto a 91 anni, il cui ricordo è indissolubilmente legato alla perla nera del Mediterraneo.

Nel corso degli anni Armani aveva donato la prima TAC installata sull’isola all’ospedale “B. Nagar”, e, più recentemente, anche un mammografo, consegnato al dottore Ezio Fazio, direttore del locale Distretto Sanitario dell’ASP.

“Questi suoi atti di generosità e di senso civico – ha concluso Pulvirenti – hanno permesso di potenziare l’offerta di cure e servizi per tutti gli abitanti di Pantelleria. La sua vicinanza e il suo sostegno al nostro sistema sanitario non verranno mai dimenticati”.