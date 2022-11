Quasi 400 gr. di marijuana in casa. Arrestato un 27enne dai Carabinieri

PANTELLERIA – I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato un 27enne, di origini milanesi ma residente sull’isola, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, da giorni monitoravano l’andirivieni di soggetti dall’abitazione dell’uomo decidendo così di perquisire l’appartamento. All’esito della perquisizione rinvenivano, ben occultata in un magazzino nella sua disponibilità, una busta termosaldata contenente 380 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento.

Avendo raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, il 27enne veniva arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Si tratta del quarto arresto per droga in meno di un mese da parte dei Carabinieri di Pantelleria che non sottovalutano questo fenomeno nonostante sia terminato il periodo estivo di maggior affluenza di persone sull’isola.