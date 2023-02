Quest’anno la Giornata di raccolta del farmaco dura sette giorni, dal 7 al 13 febbraio

PALERMO – Quest’anno la 23esima “Giornata di raccolta del farmaco” nelle farmacie italiane dura sette giorni, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio, al fine di raccogliere ancora più farmaci e dare risposte all’aumento di persone che non possono permettersi di curarsi, ben 390mila lo scorso anno in Italia. Federfarma Palermo, d’intesa con il Banco […]

PALERMO – Quest’anno la 23esima “Giornata di raccolta del farmaco” nelle farmacie italiane dura sette giorni, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio, al fine di raccogliere ancora più farmaci e dare risposte all’aumento di persone che non possono permettersi di curarsi, ben 390mila lo scorso anno in Italia.

Federfarma Palermo, d’intesa con il Banco farmaceutico (che organizza la raccolta con i volontari) e con l’Ordine provinciale dei farmacisti, ha deciso di dedicare particolare attenzione alla donazione di farmaci alla “Missione speranza e carità” fondata da Biagio Conte, recentemente scomparso.

Lunedì 6 febbraio, alle ore 10, presso la Farmacia Bonsignore, in viale Regione Sicilia Nord Ovest, 2322, a Palermo, conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.

Interverranno il segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma, Roberto Tobia; il presidente dell’Ordine provinciale dei farmacisti, Mario Bilardo; il responsabile territoriale del Banco farmaceutico, Giacomo Rondello; il medico della “Missione speranza e carità”, Francesco Russo; un sostenitore della Missione, Salvatore Di Grigoli.