Richiesta di annullamento dell’O.S. 31/2026 che autorizza l’utilizzo di un immobile del centro confiscato alla criminalità organizzata come punto di deposito per contenitori della raccolta differenziata delle attività economiche selinuntine

MARINELLA DI SELINUNTE – Non finisce di far parlare di sé l’Ordinanza sindacale n.31 del 12 giugno 2026 che autorizza l’utilizzo, in via temporanea e sperimentale, di un immobile (collocato in via Marco Polo e confiscato alla criminalità organizzata) come punto di deposito per mastelli e contenitori della raccolta differenziata delle attività economiche selinuntine ubicate in piazza Efebo e via Marco Polo. Dopo le prime critiche e proteste, alcuni cittadini residenti a Marinella come il dott. Castrenze Barone e l’avv. Dafne Alastra hanno formalmente chiesto l’immediata revoca dell’ordinanza in questione. Nel caso di mancanza di un riscontro positivo della richiesta, l’avv. Dafne Alastra si vedrà costretta ad adire il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia per l’annullamento giurisdizionale dell’Ordinanza sindacale n. 31/2026. Nella diffida e messa in mora si elencano ben 11 motivi per l’annullamento dell’Ordinanza Sindacale n. 31 del 12 giugno 2026 che “si configura come un atto palesemente illegittimo, irragionevole e produttivo di un grave danno per la collettività e per i sottoscritti Barone e Alastra, viziato da:

Violazione dell’art. 48 D.Lgs. 159/2011 (destinazione sostanziale del bene confiscato a finalità non sociali né istituzionali);

Violazione procedurale dell’art. 48 D.Lgs. 159/2011 (assenza di evidenza pubblica; assegnazione a soggetti non legittimati);

Incompetenza funzionale (mancato coinvolgimento dell’ANBSC);

Difetto assoluto di istruttoria e motivazione apparente;

Carenza dei presupposti del potere sindacale ex art. 50 D.Lgs. 267/2000;

Violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/1990 (omessa comunicazione di avvio del procedimento);

Violazione del D.Lgs. 42/2004 e incompatibilità con il vincolo paesaggistico;

Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e della normativa igienico-sanitaria;

Eccesso di potere per sviamento e configurabilità dell’abuso d’ufficio;

Violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici per indeterminatezza della durata”.

