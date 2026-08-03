Rilasciati i primi 60 pass per l’accesso nella ZTL di Marinella di Selinunte

MARINELLA DI SELINUNTE – Finalmente sono stati rilasciati i primi pass per l’accesso nella ZTL di Marinella di Selinunte: sono più di 60, pervenuti agli interessati tramite mail, mentre numerose altre richieste sono in via di definizione. E’ possibile inoltrare ancora direttamente nella sede della polizia municipale o tramite mail o pec la richiesta da parte degli aventi diritto.

“Per migliorare la mobilità dei residenti – ha evidenziato il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini – sono state individuate specifiche aree di sosta riservate in Via Giovanni Caboto e Via Pigafetta. Il tratto interessato è di circa 100 metri e sarà presto restituito alla piena fruibilità degli aventi diritto”.