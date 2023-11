Rinviata a sabato 18 e domenica 19 novembre la terza edizione di ArtGarden

PARATANNA MONDELLO – A causa delle avverse previsioni meteo attese per questo fine settimana, per ragioni di sicurezza l’Associazione Artigianando, di comune accordo con la direzione del vivaio Gitto Garden, posticipa la terza edizione della mostra mercato “ArtGarden“, prevista per domani sabato 4 e domenica 5 novembre, a sabato 18 e domenica 19 a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 (ingresso libero) all’interno dei vivai di Gitto Garden, in via Castelforte 100, a Partanna Mondello, Palermo.