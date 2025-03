RISOTTO CON ASPARAGI E STRACCIATELLA

a cura di Ina Venezia. Ingredienti per due persone: 160 g di riso per risotti, un mazzetto di asparagi selvatici, 1,2 l di brodo vegetale, olio evo, 1 bicchiere scarso di vino bianco, 1 cipollotto o uno scalogno, una noce di burro, 30 g di parmigiano, 1 spicchio aglio, pepe, 150 g di stracciatella di bufala.

Dopo aver eliminato la parte legnosa degli asparagi, metteteli in acqua bollente in una pentola alta, per lasciare fuori le punte. Cuocete gli asparagi finché non sono teneri (fate la prova con la forchetta), scolateli e teneteli da parte.

Tritate finemente il cipollotto e fatelo rosolare piano piano insieme all’aglio intero con poco olio extravergine di oliva in una pentola o un wok. Quando la cipolla diventa trasparente, eliminate l’aglio e aggiungete gli asparagi tagliati a tocchetti di 2 cm, tenendo da parte le punte. Dopo un paio di minuti unite il riso e fatelo tostare a fuoco vivace. Sfumate con il vino. Aggiungete poco alla volta qualche mestolo di brodo vegetale (se non è amara potete utilizzare in parte l’acqua degli asparagi). Portate a cottura il risotto e mantecate con il burro e il parmigiano. Spolverate con pepe macinato al momento. Impiattate il risotto, distribuendovi sopra le punte degli asparagi e la stracciatella.