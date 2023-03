RISOTTO CON CARCIOFI, GAMBERO ROSSO E BOTTARGA

a cura di Ina Venezia Ingredienti: 400 g di riso, 3 carciofi, 500 g di gamberi rossi di Mazara, bottarga di muggine, olio evo,1 noce di burro pepe. Ingredienti per il fumetto: 1 cipolla, 1 spicchio di aglio, prezzemolo, mezzo bicchiere di vino bianco, olio evo, 1 noce di burro, sale, pepe nero in […]

a cura di Ina Venezia Ingredienti: 400 g di riso, 3 carciofi, 500 g di gamberi rossi di Mazara, bottarga di muggine, olio evo,1 noce di burro pepe. Ingredienti per il fumetto: 1 cipolla, 1 spicchio di aglio, prezzemolo, mezzo bicchiere di vino bianco, olio evo, 1 noce di burro, sale, pepe nero in grani, 1l di acqua.

Cominciate preparando il fumetto. Pulite i gamberi eliminando le teste e tenetele da parte. Mettete a sciogliere il burro e un po’ di olio in una casseruola. Aggiungete la cipolla affettata e l’aglio. Dopo qualche minuto unite le teste dei gamberi e fate rosolare mescolando di tanto in tanto. Versate poi il vino bianco, fate evaporare e aggiungete l’acqua fino a coprire completamente. Aggiungete il prezzemolo, il pepe in grani e aggiustate di sale. Fate sobbollire a fiamma bassa per almeno 1 ora e filtrate. In un wok fate rosolare i carciofi a fiamma molto bassa, aggiungendo se necessario poca acqua fino a quando non siano teneri. Unite il riso e fate tostare un paio di minuti. Versate il fumetto, anche tutto insieme. Tenete la fiamma al minimo. Coprite e mescolate frequentemente. A cottura ultimata spegnete il fuoco. Mettete il burro e lasciate sciogliere. Unite i gamberi sgusciati (senza cottura preliminare resteranno più morbidi). Impiattate e grattugiate direttamente sul piatto della bottarga fresca di muggine (più delicata rispetto a quella di tonno)