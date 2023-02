Safer Internet Day e Giornata Internazionale contro il Cyberbullismo all’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo

CASTELVETRANO – In occasione del Safer Internet Day, giornata dedicata all’uso positivo e consapevole di internet, istituita e promossa nel 2004 dalla Commissione Europea, l’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, istituto attento alle problematiche delle generazioni connesse, non poteva non dedicare la propria attenzione ad un argomento così importante.

Così i docenti Salvatore Ippolito e Francesca Savaglio precedentemente formati all’interno del progetto in rete, promosso dall’Istituto con altre 14 scuole della Provincia dal titolo “Azione contro il cyberbullismo”, e con l’apporto di studenti della scuola secondaria di primo grado dei plessi Pappalardo e Medi, hanno svolto attività di informazione e sensibilizzazione presso le classi quarte delle scuole primarie Lombardo Radice e Verga. La scelta delle classi quarte non è casuale in quanto recenti studi hanno evidenziato l’aumento dei casi di cyberbullismo già a partire dalle ultime classe della Scuola primaria, conseguenza anche dell’uso senza controllo genitoriale dispositivi tecnologici durante il periodo della pandemia.

Gli insegnanti hanno incontrato i giovani studenti e tra una riflessione, un punto di vista particolare, un racconto di un’esperienza realmente vissuta, la condivisione di materiali e video, hanno sensibilizzato e fatto comprendere quali siano i rischi della navigazione in rete, hanno condiviso i consigli per navigare in modo sicuro e corretto sul web.

Motto della giornata e titolo scelto dalla Commissione Europea è stato “Together for a better internet” per evidenziare che soltanto insieme e con la collaborazione di tutti, alunni, famiglie, scuola e docenti, si possono evitare i rischi connessi all’uso della rete internet e degli strumenti digitali, ormai entrati a far parte della quotidianità.

Il 7 Febbraio si celebra anche la Giornata Mondiale contro il bullismo e cyberbullismo, connessa con il Safer Internet Day, e la scuola, sempre in primo piano per sensibilizzare, intervenire ed educare, si pone contro questo dilagante fenomeno, dedicando azioni di intervento per la conoscenza, il confronto, la condivisione di esperienze tra coetanei, tramite l’ascolto attivo delle voci degli studenti e dei docenti impegnati attivamente, che costituiscono una costante per l’Istituto, non solo in occasione della giornata di oggi, ma come priorità per il benessere delle generazioni future.