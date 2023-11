Saverio Ferrito nuovo accolito, la celebrazione a Pantelleria

PANTELLERIA – Saverio Ferrito, dipendente pubblico in pensione, ha ricevuto il ministero dell’accolitato nella chiesa madre di Pantelleria gremita di fedeli. A conferirlo è stato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. «Nell’omelia – dice Ferrito – il Vescovo mi ha offerto indicazioni molto belle, che intendo assolutamente seguire e mettere in pratica. Prima di tutto l’attenzione e la cura per la celebrazione eucaristica, il servizio all’altare. Poi mi ha detto di curare allo stesso modo la tessitura di re­lazioni comunitarie, il dono della comunione fraterna. Farmi artigiano e custode della comunione comunitaria. Un compito arduo e impegnativo dal quale passa la credibilità della mia, della nostra testimo­nianza». Saverio Ferrito in questi anni si è preso cura del gruppo dei mi­nistranti, del gruppo liturgico, delle cele­brazioni della domenica.