Serie di conferenze del prigioniero di coscienza bielorusso Leonid Soudalenko con Amnesty International

PALERMO – Su invito di Amnesty International Italia, il prigioniero di coscienza bielorusso Leonid Soudalenko ha accettato di tenere una serie di conferenze in Italia. I prossimi incontri si svolgeranno a Catania, giovedì 24 ottobre 2024, e a Palermo, venerdì 26 ottobre 2024, alle ore 9.00 presso la sala delle Capriate del complesso monumentale dello Steri di piazza Marina 61.

A Palermo dopo i saluti del Magnifico Rettore Massimo Midiri e l’introduzione a cura di Aldo Schiavello, direttore del Centro di Ateneo Migrare, seguiranno gli interventi di Chiara Di Maria, responsabile Circoscrizione Sicilia di Amnesty, di Andrea Gullotta, vicepresidente Memorial Italia – ricercatore di Lingua e Letteratura Russa presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo e di Giuseppe Provenza, membro del Coordinamento Europa di Amnesty.

Soudalenko è un ex dirigente dell’ONG bielorussa per la difesa dei diritti Umani VIASNA, di cui era dirigente in una provincia del suo paese (presidente della filiale di Gomel). Nel gennaio 2021,Soudolenko, insieme ad altri attivisti di Viasna, è stato arrestato mentre si recava in ufficio per aver organizzato proteste a Gomel dopo le elezioni presidenziali bielorusse del 2020 e poi condannato a tre anni di carcere il 3 novembre 2021. Soudolenko è stato dichiarato prigioniero di coscienza da diverse organizzazioni bielorusse e internazionali per i diritti umani, tra cui Amnesty International, e nel 2021 è stato uno dei quattro attivisti bielorussi per i diritti umani a cui è stato assegnato congiuntamente il premio Homo Homini.

Soudalenko ha fornito assistenza legale a decine di residenti della regione di Homel che sono stati arrestati e accusati per la loro partecipazione alle proteste post-elettorali.

È stato rilasciato il 21 luglio 2023 ed è oggi in esilio volontario.