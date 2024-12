Si è costituita “Assonidi”, aderente a Confcommercio Palermo. la presidente è Giulia Castagna

PALERMO – Si è costituita anche a Palermo l’associazione “Assonidi”, aderente a Confcommercio Palermo: la presidente è Giulia Castagna, la vicepresidente Sofia Veneziani, entrano nel direttivo anche Chiara Fabiane, Aurora Scaccio e Caterina Scalici.

“Assonidi” nasce con la precisa volontà di perseguire la qualità educativa, l’etica nella gestione e la garanzia di un servizio di eccellenza alle famiglie che frequentano le strutture di infanzia e nidi associate.

“Assonidi – spiega la presidente Castagna – si propone come interlocutore a sostegno dei genitori che vogliono fare una scelta consapevole, sulla scia di quanto avviene già in molte città del nord, dove l’associazione che esiste dal 2005 può adesso contare oltre 600 operatori. Riteniamo che il territorio della città e della provincia di Palermo sia pronto a crescere e a perfezionare le proprie strutture educative, sia in termini numerici che qualitativi, in sinergia con tutti gli attori del sistema educativo”.

Nella foto il direttivo di Assonidi. Da sinistra: Caterina Scalici, Giulia Castagna, Aurora Scaccio, Chiara Fabiane, Sofia Veneziani)