Si è spento Vito Marino, studioso e testimone appassionato di tradizioni popolari

CASTELVETRANO – All’età di 81 anni, Vito Marino, studioso e testimone appassionato di tradizioni popolari di Castelvetrano e del territorio, si è spento, lasciando dietro di sé una miriade di pubblicazioni sia in cartaceo che on line. E’ stato assiduo collaboratore sia del Kleos mensile pubblicato in forma cartacea che del Kleos on line (www.giornalekleos.it) […]