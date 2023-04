Slalom Sant’Andrea di Bonagia: vince Antonio Virgilio

VALDERICE – Il busetano Antonio Virgilio su Radical Sr 4 Suzuki con 127,07 punti ha vinto la 16a edizione dello Slalom “Sant’Andrea di Bonagia-Città di Valderice”, gara valevole per la Coppa ACI Sport, organizzata dal Promoter Kinisia su un tracciato di 2.750 metri che sale da Bonagia a Valderice con nove barriere di rallentamento. Alle […]

VALDERICE – Il busetano Antonio Virgilio su Radical Sr 4 Suzuki con 127,07 punti ha vinto la 16a edizione dello Slalom “Sant’Andrea di Bonagia-Città di Valderice”, gara valevole per la Coppa ACI Sport, organizzata dal Promoter Kinisia su un tracciato di 2.750 metri che sale da Bonagia a Valderice con nove barriere di rallentamento. Alle sue spalle si è piazzato il partannese Antonio De Giorgio (129,42) su Gloria B5 Suzuki. Terzo gradino del podio per il saccense Antonino Di Matteo (132,89) su Gloria C8 Suzuki.

La graduatoria dei migliori dieci continua con Elio Tumbarello (Arcobaleno/ Yamaha), Nicoló Incammisa (Radical Sr 4 Suzuki), Filippo Carlino (Elia Avrio St 09), Emanuele Campo (Fiat 126), Giuseppe Perniciaro (Peugeot 106 R), Angelo Cucchiara (Bullasport Honda). A chiudere Fabio Lucchese (Peugeot 205 R).

Fuori dalla top ten, ma primi nei rispettivi gruppi, i nomi degli altri protagonisti dello Slalom: nel Gruppo E1 Italia Fabio Lucchese, nel gruppo Prototipi Slalom Emanuele Campo, nel gruppo E2 SS/TM-SS Antonio De Giorgio, nel gruppo E2 SC Antonio Virgilio, nel gruppo RS Calogero Bellavia, nel gruppo RS plus Giuseppe Perniciaro, nel gruppo N Giampiero Barraco, nel gruppo A Giovanni Greco, nel gruppo bicilindriche Pierluigi Bono, nel gruppo SS – VST Andrea La Corte. Fra i cinque in gara nelle auto Storiche nel secondo raggruppamento l’ha spuntata Andrea Maiorana su Fiat 500, nel terzo Alessandro Farace su Fiat Abart 1000, nel quarto raggruppamento Mariano Saluto su Two Seat Racing.

Ha debuttato allo Slalom di Sant’Andrea di Bonagia il giovane Vincenzo Miceli su Peugeot 106 R.

La gara, organizzata dal Promoter Kinisia, ha visto la direzione affidata a Francesco Sanclemente e il rilevamento tempi dell’Associazione “Giovanni Sardo”di Trapani.

Prossimo appuntamento con lo slalom in provincia sarà il 21 maggio a Pantelleria con il supervisore Lucio Bonasera. È possibile visionare tutte le classifiche sul sito www.kinisia.it.