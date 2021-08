Soddisfazioni a metà per la Nebrosport allo slalom di Altofonte

ALTOFONTE – Soddisfazioni a metà per la scuderia Nebrosport in occasione della quinta edizione dello Slalom di Altofonte, andato in scena lo scorso weekend del 31 luglio e 1° agosto 2021. Nonostante il trofeo conquistato in S2, uno dei portacolori rossoblù ha infatti accusato delle noie meccaniche che gli hanno impedito di poter dimostrare il […]