Solidarietà e vicinanza a Ruggero Razza da Claudio Fava, Giorgio Assenza, Tommaso Calderone

PALERMO -“Piena e totale solidarietà all’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza oggetto di un’odiosa intimidazione ricevuta, peraltro, in una fase delicatissima del contrasto all’emergenza covid-19. Sono certo che le autorità competenti faranno, presto, piena luce su autori e obbiettivi del gesto”.

Lo dichiara il presidente della commissione regionale antimafia dell’Ars Claudio Fava

“C’è dell’incredibile nell’animo umano, sempre che di umani si possa parlare in casi come questo… Inammissibile che si possano far pervenire minacce e intimidazioni a chi si sta profondendo e continua a farlo per il bene, e non soltanto per la salute ma in genere, dei siciliani” lo dice l’on. Giorgio Assenza riferendosi alla vicenda che sta vedendo Ruggero Razza vittima di “avvertimenti che non possiamo che definire mafiosi, quanto meno nella loro essenza e nelle modalità”.

“So che non saranno queste mascalzonate a fermare l’operato cosciente e responsabile dell’assessore alla Sanità, cui vanno i sensi della mia solidarietà e vicinanza – conclude il presidente dei deputati Questori in Ars – Al contrario, so per certo che l’amico Ruggero continuerà nella sua proba opera a favore di tutti i cittadini, compresi quanti della cialtroneria malandrina non riescono ancora a liberare le proprie coscienze”.

“Un atto intimidatorio ignobile e vergognoso. Esprimo a nome di tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, vicinanza all’Assessore Razza. Siamo certi che l’episodio non fermerà il suo lavoro contro un nemico invisibile che insieme possiamo debellare. Siamo altresì fiduciosi che i colpevoli saranno puniti e consegnati alla giustizia. Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone che unitamente agli onorevoli, Michele Mancuso, Riccardo Savona, Alfio Papale, Stefano Pellegrino, Mario Caputo e Riccardo Gallo, esprimono la propria solidarietà all’Assessore alla Salute, Ruggero Razza, per il grave gesto intimidatorio.