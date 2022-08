Spettacolo di beneficenza della Pro Loco e Croce Rossa Castelvetrano per una nuova ambulanza

CASTELVETRANO – La sezione locale della Croce Rossa che già da diversi mesi lamentava problematiche meccaniche all’ambulanza che aveva in dotazione, sta organizzando insieme alla Pro Loco di Castelvetrano Selinunte uno spettacolo di beneficenza per la data del 28 Agosto 2022 presso il Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte per portare […]

CASTELVETRANO – La sezione locale della Croce Rossa che già da diversi mesi lamentava problematiche meccaniche all’ambulanza che aveva in dotazione, sta organizzando insieme alla Pro Loco di Castelvetrano Selinunte uno spettacolo di beneficenza per la data del 28 Agosto 2022 presso il Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte per portare avanti la raccolta fondi che permetta l’acquisto di una nuova ambulanza allestita per qualsiasi emergenza.

L’evento avrà una risonanza in tutta la Valle del Belice, ci saranno spettacoli di danza e sketch comici da parte degli artisti “Pino e gli Anticorpi” famosi a livello nazionale per programmi televisivi come Zelig e Colorado.

“Noi – ribadiscono I presidenti della Pro Loco Castelvetrano e Croce Rossa Castelvetrano – ci stiamo impegnando nel nostro piccolo con un contributo e facendo girare il più possibile il messaggio che chiediamo di condividere per una giusta causa, permettendo ai tanti volontari del vasto territorio castelvetranese di continuare nel loro operato avendo un mezzo all’avanguardia”.

Nella foto l’iban sul quale effettuare un bonifico di qualsiasi importo, da 10, 20, 50 euro o 1000 euro tutto ciò che si raccoglie sarà messo al servizio della collettività.