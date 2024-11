Stabilizzazione dei precari delle Camere di Commercio, firmatol’accordo con i sindacati. Siad-Csa-Cisal: “Risultato storico”

PALERMO – “Grazie all’accordo firmato questa mattina (28 novembre)

da Unioncamere e sindacati, la stabilizzazione degli 81 precari

storici delle Camere di Commercio in Sicilia diventa realtà: dopo 25

anni di incertezze, le lavoratrici e i lavoratori potranno firmare

entro dicembre i contratti a tempo indeterminato. Si tratta

dell’ultimo passaggio, dopo l’approvazione della norma all’Ars

nell’ambito della manovra quater, per il raggiungimento di un

risultato storico frutto delle nostre battaglie e raggiunto anche

grazie all’impegno del Governo regionale nella persona dell’assessore

Edy Tamajo, dell’Assemblea regionale e delle Camere di Commercio. La

stabilizzazione consentirà di non disperdere professionalità e

competenze, a servizio delle imprese e dell’economia dell’Isola”. Lo

dicono Giuseppe Badagliacca, Gaspare Di Pasquale e Armando Aiello del

Siad-Csa-Cisal.