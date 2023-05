Stagione calcistica abbastanza complessa per la società petrosilena

PETROSINO – Una stagione veramente complessa per la società petrosilena che parte con la certezza di uno Sponsor importante come la PULEO e il sostegno di tante altre realtà commerciali locali e della provincia, alla ricerca di una salvezza tranquilla con Kljajic alla guida di tutti giovani petrosileni. Presto arriva l’argentino Constantino Bagatolli a rinforzare il reparto terzini e subito dopo, a campionato iniziato, la società, dopo le prime due sconfitte, corre ancora ai ripari con il danese centrale Bach Mike Grau.

La squadra comincia a funzionare, c’è entusiasmo e si raccolgono i frutti di una squadra che si completa e comincia a vincere.

In gennaio le dimissioni dì Kljajic danno uno scossone alla squadra ma Fiorino decide di continuare la stagione in collaborazione con i due stranieri, e la squadra continua a vincere fino ad una fase ad orologio costellata di vittorie e la sola sconfitta a Salerno, che porta i petrosileni al terzo posto e l’accesso alla Final Eight promozione.

Nel frattempo la società ha attraversato un periodo buio, prima per la perdita del giovanissimo allievo Flavio Margeri in un grave incidente, poi per l’improvviso decesso del dirigente Nicola Pipitone; ma i pesantissimi contraccolpi non hanno quasi minato il percorso tecnico della squadra, che ha continuato a lottare per vincere e trovarsi ora, dal 5 al 7 maggio prossimi, a giocarsi la promozione nella Final Eight di Chieti.

“Un traguardo importante già esserci, e lo sport ci insegna che proprio quando tutto sembra crollare, dobbiamo combattere e tirare fuori tutta la nostra forza – dice Fiorino – ora daremo tutto per cercare di conquistare un risultato storico sia per la nostra società che per la cittadina di Petrosino”.

Sicuramente un’impresa molto difficile quella di Chieti, dove i Petrosileni dovranno vedersela dal 5 al 7 maggio con i cugini del Cus Palermo, Cologne e Ferrara; tre partite in tre giorni che decideranno un campionato e forse la storia delle società che vi partecipano per la conquista di due posti in Silver.

Nell’altro girone si incontreranno Torri, Emmeti, Chiaravalle e Verdeazzurro per gli altri due posti disponibili al completamento del nuovo campionato A Silver a girone unico.

“Difficilissimo il pronostico, sia per l’importanza della competizione, sia per la formula che, indubbiamente potrebbe condizionare fortemente il risultato finale – dice ancora Fiorino – ma noi ci siamo e combatteremo come leoni, il campo consegnerà il verdetto”.

𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐞 :

▪️Venerdi 5 Maggio ore 20:00 Pescara

Puleo Giovinetto Petrosino 𝐯𝐬 Cus Palermo

▪️Sabato 6 Maggio ore 14:00 Chieti

M. Cologne 𝐯𝐬 Puleo Giovinetto Petrosino

▪️ Domenica 7 Maggio ore 18:00 Chieti

G.A. Ferrara 𝐯𝐬 Puleo Giovinetto Petrosino

Tutte le partite delle FIGH Finals Silver verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della FIGH