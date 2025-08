Stasera tappa al Tempio dorico di Segesta del tour di Francesco Baccini, “Archi e frecce. Da domani l’Anfitrione di Plauto

SEGESTA – Sarajevo, Kigali in Rwanda, Srebrenica, Tel Aviv, Jenin, Baghdad, Istanbul, Beslan, Gaza, Bentalha, Kabul, ma si potrebbero aggiungere migliaia di altri siti e chiudere con Gaza. Oppure no, chiudere non si può: Virgilio Sieni ha riallestito uno dei suoi spettacoli più amati e apprezzati, quel “Sonate Bach di fronte al dolore degli altri” che nel 2006 fu premiato come migliore lavoro di danza dell’anno: ieri sera (31 luglio) è andato in scena al Teatro Anticoper il SegestaTeatroFestival, vero monito contro ogni guerra di ieri, di oggi e anche di domani; e contro ogni peso, ogni corpo che rifiuta la bellezza, il confronto, la rinuncia al prevalere dell’ego. I danzatori su un rettangolo di 6 quadrati per 4, sono un groviglio di arti, braccia e gambe, schiene curve. E dolore estremo.

Il festival diretto da Claudio Collovà continua stasera (1 agosto) alle 21 con una tappa al Tempio dorico del tour di Francesco Baccini, “Archi e frecce”. E ritorna da sabato 2 a lunedì 4 agosto, alle 19.30 al Teatro Antico , con uno dei titoli più amati di Plauto, quell’ ”Anfitrione” affidato alla mano registica di Emilio Solfrizzi che interpreta anche il servo Sosia, al fianco di Simone Colombari, Sergio Basile e Rosario Coppolino, Viviana Altieri, Cristiano Dessì e Beatrice Coppolino.