Terzo posto e menzione speciale ottenuti dagli studenti dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo nel concorso ”Il mondo visto con gli occhi dei ragazzi”

CASTELVETRANO – Sabato mattina 11 gennaio 2024 a Trapani presso il Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” all’interno del Convegno distrettuale della FIDAPA BPW ITALY, Distretto Sicilia, della Provincia di Trapani, si è svolta la premiazione del Concorso “Il mondo visto con gli occhi dei ragazzi” organizzato dalle vicepresidenti della sezioni provinciali, nell’ambito del tema nazionale “La cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore”.

Il Concorso, destinato alle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie e alle classi di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ha destato l’interesse dei ragazzi nei riguardi della tematica sociale della cultura del rispetto verso le persone, le cose e l’ambiente, intesa come coesione ed inclusione sociale, educazione alla diversità, salvaguardia del patrimonio comune e tutela dell’ambiente.

Gli studenti partecipanti hanno avuto modo di riflettere sui modi per rispettare ed accogliere le differenze, sui modi per rispettare i propri pari e sui modi per rispettare l’ambiente attraverso comportamenti di salvaguardia dell’habitat in cui vivono. Infatti, coordinati dagli insegnanti, sono stati invitati a esprimere le loro idee e riflessioni, la propria visione del mondo attraverso l’arte, la scrittura e altre forme creative.

Nell’assegnare i tre posti e menzioni speciali nelle tre sezioni video, poesia e disegno, la Commissione ha ritenuto meritevoli gli alunni della scuola con l’assegnazione del terzo posto sezione video alla classe 5^ sez.B del plesso Verga seguita dall’ins. Ferotti Susanna, che ha realizzato una canzone inedita con la tecnica rap dal titolo PACE O NON PACE e di una menzione alla 2^ sez.G del plesso Medi coordinati dalla docente Valentina Sparacia per il video “IL RISPETTO PER TUTTI”, con la seguente motivazione “Aderenza al tema, efficacia e immediatezza comunicativa, originalità, uso di linguaggi capaci di coinvolgere e tradurli in messaggi di speranza per un mondo migliore …”

Nel corso del convegno ha suscitato molto interesse l’intervento della psicologa Maria Lisma che ha coinvolto in modo attivo i ragazzi facendoli interagire e riuscendo a trasmettere emozioni sincere e riflessioni profonde a tutti i presenti sul tema dell’unicità della vita, del rispetto dell’altro e del valore dell’amicizia.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosa Barone, presente alla premiazione si è complimentata con alunni e docenti e ha ringraziato la FIDAPA per aver, ancora una volta, permesso il coinvolgimento dei giovani studenti affinché, in modo creativo, significativo, originale e costruttivo, mettessero in evidenza tutto il loro talento.