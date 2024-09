Torna il Sunday Brunch di Villa Igiea in anteprima. Esibizione di Francesco Mancarella

PALERMO – La domenica di Villa Igiea è sinonimo di brunch nella Terrazza sul mare e sui giardini del Ristorante Florio. Domenica 22 Settembre, il brunch più atteso dai bon vivant palermitani torna in anteprima insieme a Piano City, e in partnership con Cusumano Winery.

Il concerto, live a partire dalle 12:00 nella splendida Sala Belle Époque, avrà come protagonista il compositore e pianista italiano Francesco Mancarella.

A seguire il Sunday brunch negli ambienti raffinati del Ristorante Florio, e con il menù firmato dall’estro sapiente di Chef Fulvio Pierangelini, creative food Director per Rocco Forte Hotels.

In Anteprima il 22 settembre, a partire dal 13 ottobre diventerà un appuntamento settimanale.

Brunch domenicale – Villa Igiea | L’appuntamento domenicale presso Villa Igiea, si tiene dalle 13:00 alle 15:00. Il brunch domenicale ha un costo per persona di €78 per gli adulti, di €35 per gli ospiti dai 3 ai 10 anni. Il ricco menù a buffet include acqua e caffè, esclude altre bevande. Su prenotazione: fb.villaigiea@roccofortehotels.com | (+39) 09 16312101.