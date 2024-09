Tutto pronto per la nona edizione del Palermo Comic Convention

PALERMO – Dal 12 al 15 settembre 2024, i Cantieri Culturali alla Zisa si trasformeranno nel cuore pulsante della cultura pop italiana con il ritorno di Palermo Comic Convention. Giunto alla sua nona edizione, il festival è ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti, giochi e cultura pop.

Palermo Comic Convention è uno dei principali eventi italiani dedicati al fumetto e alla cultura pop, nato nel 2015 da un’idea di Alessio Riolo e Antonio Scuzzarella. Il festival offre ampio spazio a case editrici, negozi specializzati, videogames, e-sport, cultura giapponese e artisti di fama internazionale.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’evento ci sono varie opzioni disponibile. I biglietti per l’ingresso giornaliero e gli abbonamenti sono acquistabili online sul sito del Palermo Comic Convention o al botteghino solo nei giorni dell’evento. Per maggiori informazioni potete consultare la pagina Facebook della manifestazione o inviare una mail a info@palermocomicconvention.it

I visitatori potranno accedere al Festival previo acquisto del biglietto disponibile tramite prevendita online, nei punti vendita Liveticket abilitati o al botteghino durante i giorni dell’evento.

Abbonamento 2 giorni (Sab e Dom): 27 euro (+ 2,70 euro)

Abbonamento 3 giorni (Ven, Sab e Dom): 36 euro (+ 3,60 euro)

Abbonamento 4 giorni (Gio, Ven, Sab e Dom): 45 euro (+ 4,50 euro)

Ingresso giornaliero intero: 15 euro (+ 1,50 euro)

Ingresso giornaliero ridotto “under 10” e “over 65”: 10 euro (acquistabile solo al botteghino nei giorni dell’evento)

Ingresso “Family Pack” (2 adulti + 2 minori under 10): 40 euro (acquistabile solo al botteghino nei giorni dell’evento)