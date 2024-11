Unioncamere Sicilia premia 22 imprese turistiche, fra queste quelle di Nicola Farruggio, scomparso il 28 ottobre

PALERMO – L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, è intervenuto oggi (5 novembre) a Palermo alla premiazione di

22 aziende turistiche della Sicilia insignite da Unioncamere Sicilia del

prestigioso riconoscimento Isnart “Marchio dell’ospitalità italiana”.

“Anche quest’anno Unioncamere Sicilia – ha detto il presidente Pino

Pace, che è anche commissario straordinario della Camera di commercio di

Trapani – assieme alle Camere di commercio dell’Isola, ha assegnato

questo premio alle migliori aziende turistiche che rispondono a precisi

requisiti di qualità, di reputazione e di legame con l’identità del

territorio. Questo conferma il sostegno del sistema camerale ad un

settore che è in costante crescita”.

Presenti il presidente della Camera di commercio di Palermo Enna,

Alessandro Albanese, di Messina, Ivo Blandina, e i commissari

straordinari delle Camere di commercio del Sud-Est, Antonio Belcuore,

di Caltanissetta, Vincenzo Palizzolo, e di Agrigento, Giuseppe Termine,

particolare commozione ha suscitato il fatto che tra i premi vi erano

quelli assegnati a due delle aziende di Nicola Farruggio, il presidente

di Federalberghi Palermo prematuramente scomparso lo scorso 28 ottobre.

A ritirarli la vedova, Rosa Di Stefano, anche lei albergatrice, che ha

detto: “Con mio marito abbiamo condiviso tutto, la sua attività

istituzionale e quella lavorativa, non mi fa paura il lavoro, ma la

gestione del dolore. Oggi noi siamo la terza generazione di una famiglia

di albergatori, spero che i nostri figli saranno la quarta. Nel 1921

nacque l’Hotel Posta, una locanda con 8 camere gestita dai miei suoceri

poi diventata hotel a tre stelle; poi Nicola fondò il Massimo Plaza, con

me è nato Palazzo del Poeta e ora il Mondello Glam Hotel che non abbiamo

ancora avuto il tempo di inaugurare. Non ci fermiamo per onore alla

città, ai nostri 50 dipendenti che sono la nostra famiglia, i nostri

alberghi non si fermeranno e oggi siamo qua per questo, abbiamo trovato

la forza di esserci perché Nicola teneva moltissimo a questo premio”.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha

annunciato: “Adesso siamo pronti a emanare il bando ‘+

Cooperazione’ e con la programmazione Fesr 2021-2027 assegneremo alle

imprese siciliane 1,5 miliardi di euro, più altri 400 milioni del

Fondo di sviluppo e coesione, di cui 100 milioni per le aree di sviluppo

industriale e i nuovi insediamenti produttivi delle imprese. In fatto

di turismo, infine, siamo convinti che i 50 milioni assegnati alle terme

di Acireale e i 40 a quelle di Sciacca rilanceranno il turismo termale

nell’Isola”.

Nella foto, la premiazione di Rosa Di Stefano.