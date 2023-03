Va in carcere uno dei tre responsabili dell’efferata rapina in villa del 2020

FAVIGNANA – I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, un pregiudicato isolano responsabile nel 2020 di una violenta rapina in villa, unitamente ad altri due soggetti, ai danni di un’anziana donna.

L’uomo di 35 anni deve espiare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per la rapina che destò grande clamore e paura in quanto turbò la solitamente tranquilla isola.

Quella notte tre individui si introducevano a volto coperto in casa della donna e, dopo averla immobilizzata e minacciata, si impossessavano della somma contante di 5000 euro, monili in oro ed altro ancora, facendo perdere le loro tracce in pochi attimi. Dopo un’attenta indagine dei Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il prezioso supporto dei colleghi dei RIS che hanno analizzato e comparato le tracce di DNA rinvenute sul luogo del delitto, sono stati tutti arrestati.

Il 35enne, dopo la compilazioni degli atti di rito, è stato tradotto presso il carcere dell’isola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.