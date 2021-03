PALERMO – “Vaccinare gli istruttori di scuola guida al pari dei docenti e del personale scolastico”. A chiederlo è il deputato regionale, l’on. Carmelo Pullara, Presidente e segretario politico organizzativo del Movimento “ONDA”.

“Ritengo sia giusto – scrive Pullara – inserire nella campagna vaccinale anche gli operatori delle scuola guida al pari degli insegnanti. Il personale delle Autoscuole è rimasto sempre in prima linea, garantendo ai cittadini un servizio pubblico essenziale. Eppure gli operatori sono esposti quotidianamente, per ore, al contatto con alunni e utenti per lo più in età scolastica, e non si può ignorare che essi operino in prima linea al pari del personale docente in servizio delle scuole pubbliche. I ragazzi – sottolinea Pullara – così come vanno giustamente tutelati nelle scuole, ugualmente vanno protetti nelle autoscuole durante le lezioni di teoria e di guida. Ad oggi la loro categoria non risulta inserita in alcuna fase del Piano campagna di vaccinazione anti covid, pertanto – conclude l’on. Pullara – andrebbero inseriti nella seconda tornata vaccinale, contestualmente al personale docente in servizio presso le scuole pubbliche di ogni ordine e grado”.

“E’ chiaro – continua Riccardo Maiorca, Commissario Giovanile Regionale di Onda – che in questo momento di “risorse scarse” deve essere fatta una scelta: tutelare le categorie a rischio, sia per motivi di salute che per esposizione, ed i soggetti che ruotano intorno a loro è imperativo. “Dimenticarsi” di quelle categorie che lavorano a contatto con il pubblico e corrono il rischio di ammalarsi o di essere veicolo di contagio, conclude Maiorca, è un controsenso logico anche con riferimento alla necessità di convivere con il virus, riprendendo le normali attività quotidiane, nel rispetto della normativa”.