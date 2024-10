Zes, Badagliacca (Cisal): “Bene protocollo d’intesa tra Regione, Irsap e Irfis”

PALERMO – “Il protocollo d’intesa sulle Zes tra l’assessorato regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, Irsap e Irfis, siglato questa mattina (9 ottobre), è un importante segnale al mondo del lavoro. Grazie a questo accordo, si sbloccano investimenti per 14 milioni di euro e si pongono le basi per un concreto rilancio delle Zone economiche speciali che possono rappresentare uno stimolo per il settore produttivo ed economico dell’Isola, attraendo investimenti e creando posti di lavoro. Chiediamo alle istituzioni che quello di oggi non rimanga un evento isolato ma si inserisca in un quadro più ampio di interventi che supportino la crescita della Sicilia, puntando sempre sulla trasparenza e sul rispetto delle regole”. Lo dice Giuseppe Badagliacca di Cisal Sicilia.