Al via la quinta edizione del Sarduzza Fest

SELINUNTE – Il Sarduzza Fest si aprirà venerdì 15 settembre alle ore 17.00, nella sala conferenze dell’Hotel Admeto, a Marinella di Selinunte.

Sarduzza Fest è un evento omaggio alla cultura di Selinunte e del Belice, attraverso la valorizzazione della sarduzza di Selinunte e di tutte le attrazioni storiche, archeologiche, naturalistiche, turistiche e culturali del territorio.

La manifestazione, anche per questa quinta edizione, si svolgerà dal 15 settembre al 30 ottobre, a Selinunte.

Enogastronomia, cultura, educazione alimentare, ricerca scientifica e molto altro ancora: questi gli ingredienti di Sarduzza Fest.

Gli ospiti potranno sperimentare da vicino la vivacità e l’autenticità della cultura belicina attraverso cooking show, open restaurant, mostre di attrezzi della pesca, visite al parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, convegni, seminari, laboratori di cucina con i migliori chef e sapori unici della tradizione culinaria locale.

È stata attivata una collaborazione con il progetto Blockchain Mare Nostrum attraverso il quale si mira a digitalizzare i processi di tracciabilita e rintracciabilità del pescato della marineria di Selinunte.

Le visite alla mostra degli attrezzi di pesca presso l’Hotel Admeto sono a cura dell’Associazione Hypsas.

Ai cooking show, coordinati dallo chef Giuseppe Giuffré, prenderanno parte l’Alberghiero “I.e V. Florio” di Erice, Etnos Società Cooperativa Sociale con i ragazzi N’Arancina Speciale, Glutenfree4sisters per una cucina buona senza glutine, IPSOA “V. Titone” di Castelvetrano e l’archicuoca Vita Maria Galfano.

Anche quest’anno Sarduzza Fest è organizzato dall’Associazione Arcadia e può contare su un partenariato attivo di progetto composto da Condotta Slow Food Castelvetrano e Agroselenuntino APS, Therreo Srl, Giuseppe Giuffré, Comune di Poggioreale, Comune di Campobello di Mazara, Comune di Salaparuta, Centro Nazionale delle Ricerche U.O. di Capo Granitola, Università di Palermo Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, I.C. “L. Radice Pappalardo”, I.C. “Capuana Pardo”, IPSOA “V. Titone” e I.C. “S. G. Bosco Pirandello” – II Circolo di Castelvetrano, I.C. “L. Capuana” di Santa Ninfa, Marinella Pesca Società Cooperativa, CoopCulture Società Cooperativa, Associazione Pane Nero di Castelvetrano, Ristorante Baraonda, Ristorante Trattoria Casa Mia, Ristorante Athena, Hotel La Rosa, Sisilab, Ld Comunication, Castelvetrano News.

Quest’anno l’Associazione Arcadia e il Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo stanno lavorando all’individuazione di un percorso di sviluppo e valorizzazione del borgo di Marinella di Selinunte, che sarà presentato nel corso della giornata di chiusura della manifestazione.

Il Sarduzza Fest 2023 in collaborazione con il Club di Prodotto “Terra della Valle del Belice” e la sua piattaforma www.visitbelice.it è anche un’opportunità per promuovere il turismo della regione.

Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma completo dell’evento è possibile visitare il sito web all’indirizzo www.sarduzzafest.it. Per info è possibile contattare la segreteria del Sarduzza Fest al 328-1688637.