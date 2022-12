Antonella Battiato, coordinatrice solitaria dell’ufficio postale di Marinella di Selinunte, è stata trasferita a Gibellina

MARINELLA DI SELINUNTE – Laureata in Pedagogia, Antonella Battiato è stata assunta alle Poste il 13 giugno 2007. Nel gennaio del 2009 è stata assegnata all’Ufficio di Marinella di Selinunte con la qualifica di coordinatrice. Dopo quasi 14 anni di apprezzato servizio, in questi giorni, a seguito di presentazione di domanda di trasferimento, è stata […]

MARINELLA DI SELINUNTE – Laureata in Pedagogia, Antonella Battiato è stata assunta alle Poste il 13 giugno 2007. Nel gennaio del 2009 è stata assegnata all’Ufficio di Marinella di Selinunte con la qualifica di coordinatrice. Dopo quasi 14 anni di apprezzato servizio, in questi giorni, a seguito di presentazione di domanda di trasferimento, è stata assegnata all’Ufficio postale di Gibellina. Sembra una storia di ordinaria amministrazione di una giovane impiegata che si fa la sua strada lavorativa. Per la verità non è propriamente così, dato che Antonella Battiato a circa 30 di età è andata a coordinare/dirigere un ufficio (quello di Marinella) in cui la sola impiegata per quasi 14 anni è stata solo lei. D’inverno e d’Estate quando la popolazione del centro turistico-balneare e, quindi, anche l’utenza si centuplica e le code sono inevitabili, ma snellamente smaltite grazie ad una impiegata coordinatrice di se stessa che ha saputo in tanti anni coniugare competenza, efficienza e cortesia. Non è un caso che al saluto della Battiato fatto ai selinuntini su un post di facebook, tantissimi utenti (finora ne abbiamo contato 64) hanno sentito il bisogno di ringraziare l’impiegata-dirigente che ha saputo reggere con efficienza da sola un ufficio. Questi alcuni commenti fra i 64, tutti lusinghieri:

“Sei bravissima e dove andrai porterai gentilezza, simpatia”; “sicuramente con il tuo carattere solare e gentile non avrai problemi…mancherai ai selinuntini”; “i tuoi modi garbati mi sa tanto che mancheranno a tutti quelli che venivano in ufficio da te”; “Augurissimi per la tua carriera e resta sempre così bella e solare”; “Grazie per la tua gentilezza, disponibilità e taaaaaaantaaaaa pazienza!”;

Fa piacere constatare che alle poste ci sono impiegate così apprezzate e così efficienti, ma non ci pare che l’amministrazione postale possa far leva solo su un impiegato/a per reggere un ufficio come quello di Marinella di Selinunte anche se sembra che stia continuando così: a sostituire, infatti, Antonella Battiato, che a tutt’oggi non sembra avere ottenuto per i suoi meriti un avanzamento di carriera, è stata nominata un’altra e sola impiegata!