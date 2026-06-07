Conclusa con successo la Maratonina Partanna-Selinunte

PARTANNA – SELINUNTE – Successo della Maratonina Partanna-Selinunte che si è conclusa oggi 7 giugno all’interno del Parco Archeologico di Selinunte dove c’era l’arrivo. Dopo Km. 21.097 di corsa, ha tagliato per primo il traguardo Filippo Pizzurro in 1:15:22. Secondo Michele Galfano in 1:17:32, terzo Giovanni Villarosa, in 1:18:34. Prima delle donne è arrivata Luana Russo, in 1:25:23, seconda e terza rispettivamente Natalia Novikova, in 1:30:32 e Rosa Alfieri in 1:31:22. Al traguardo sono arrivati poco meno di 500 runners dei 520 atlesi che si sono cimentati nella distanza regina, la Maratonina.159 atleti invece hanno preso parte alla corsa competitiva di 6,9 km, una formula più agile all’interno della gara di corsa madre.