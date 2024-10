TRAPANI – Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha emesso un divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Agrigento per l’incontro di calcio “Folgore-Selinunte” – “Unitas Sciacca” in programma presso lo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano il prossimo 27 ottobre, valevole per il campionato di Eccellenza, girone A, Regione Sicilia.

La decisione è stata presa d’intesa con il Questore a causa delle tensioni tra le due tifoserie e per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza lungo le strade interessate.