Echi dell’altra Sicilia. La musica dell’ensemble “Vito Pappalardo” al Baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte

SELINUNTE – Grazie all’invito del Direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, dott. Felice Crescente ed alla disponibilità continua della Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rosa Barone dell’I. C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano, una rappresentanza dell’orchestra scolastica formata da alunni dei percorsi a indirizzo musicale ha avuto la grande opportunità di esibirsi in un contesto prestigioso quale la manifestazione Sound Walker “Echi dell’altra Sicilia” presso il Baglio Florio.

L’ensemble ha eseguito quattro brani tratti dal repertorio per il concerto di Natale e, precisamente, “What a Wonderful World“, “Santa Maria”, tratta dal “Corpus di canti popolari siciliani”, lavoro di un’intera esistenza dedicata allo studio della musica popolare siciliana da parte di Alberto Favara, musicista ed etnografo nato a Salemi nel 1863 e del quale ricorre quest’anno il centenario della morte, “Last Christmas” e “Jingle Bell Rock”.

Gli alunni sono stati preparati dai docenti di Strumento proff. Maria Teresa Clemente, Carlo Barbera, Francesco Federico e Maria Zancana.

Prossimo appuntamento, mercoledì 20 dicembre alle ore 18.00 presso la chiesa di San Giovanni Battista di Castelvetrano per il XXV Concerto di Natale con il coro e l’orchestra “Vito Pappalardo”.