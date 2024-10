Festival “Ierofanie” III edizione in programma fra Giardini-Naxos e Segesta

PALERMO – Si terrà dal 18 al 27 ottobre il Festival “Ierofanie”, giunto alla terza edizione, in programma nei Parchi archeologici di Naxos-Taormina e Segesta, quest’anno dedicato al tema “De Rerum Natura”.

Promosso dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Festival, con la direzione artistica di Claudio Collovà e il coordinamento degli incontri culturali di Fulvia Toscano, prodotto e organizzato da Francesco Panasci per Panastudio productions, nato da un’idea di Fulvia Toscano condivisa dagli stessi Collovà e Panasci, sarà presentato in CONFERENZA STAMPA, mercoledì 16 ottobre, alle 12 nei locali dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in via delle Croci 8, a Palermo.

Saranno presenti l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato; il dirigente generale dei BB.CC Mario La Rocca; il direttore del Parco Archeologico di Segesta, Luigi Biondo; la direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina Mirella Vinci; il direttore artistico del Festival, Claudio Collovà; l’ideatrice di Ierophanie e curatrice della sezione CustoDire la soglia, Fulvia Toscano; il responsabile della produzione del Festival, Francesco Panasci.