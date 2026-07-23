Fine settimana sul filo della musica si prepara per SelinuntEstate al Parco archeologico di Selinunte

SELINUNTE – Un fine settimana sul filo della musica, quello che si prepara per SelinuntEstate al Parco archeologico di Selinunte: venerdì (24 luglio) alle 22 il sax di Jimmy Sax infiammerà le colonne del Tempio di Hera. Sabato (25 luglio) alle 20 sarà la volta della consegna del Premio Letterario Mandrarossa, e alle 21.30 “Madre. Una conversazione, nessuna colpa, centomila donne”, dialogo letterario di e con Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ingresso libero. Domenica (26 luglio) alle 21 la settimana si chiude con un concerto-omaggio a Ornella Vanoni, “Una ragione di più” con l’Anna Bonomolo quartet, tra jazz, bossa nova e pop d’autore in arrangiamenti contemporanei.

I concerti fanno parte del programma monstre di Selinunte Estate curato dal Parco di Selinunte diretto da Felice Crescente e da CoopCulture che hanno bandito una open call a cui hanno risposto oltre cento artisti e compagnie: quasi 60 spettacoli, danza, talk, teatro e musica in spazi diversi del Parco archeologico e di Cave di Cusa.

La prossima settimana si apre nel segno del teatro classico: lunedì (27 luglio) alle 21 per il cartellone di Teatri di Pietra, ecco “Del labirinto e altre storie” di Aurelio Gatti da Virgilio, Ovidio e Italo Calvino, spettacolo che intreccia linguaggio del corpo e immaginario mitologico. Martedì (28 luglio) alle 21 “Orestea – La fuga di Eschilo” regia di Giacomo Frazzitta che immagina il grande tragico ateniese in Sicilia, sospeso tra esilio, colpa e rivelazione.

Biglietti al botteghino del Parco, info sulle pagine social del festival e sul sito www.coopculture.it dove sono disponibili anche tutte le schede degli spettacoli in rassegna.