I volontari dell’Archeoclub ripuliranno dalle erbacce l’area del Tempio A

SELINUNTE – Un Parco aperto al territorio, sostenibile, attento al suo pubblico, soprattutto a quello di domani. I bambini delle scuole sono stati coinvolti in una serie di iniziative per l’Earth Day (la Giornata della Terra), ma il vero appuntamento è per oggi domenica 24 aprile quando i volontari dell’Archeoclub ripuliranno dalle erbacce la zona del […]