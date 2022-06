Istituito il “Premio Internazionale Selinunte”

SELINUNTE – Si è svolta martedì 14 giugno, presso l’Hotel Admeto, la conferenza stampa per la presentazione ufficiale del “Premio Internazionale Selinunte“.

Il Concorso letterario, promosso da tre associazioni, la Società Dante Alighieri Castelvetrano, Panta Rei-Banca del Libro e ArcheoClub “Emi Selinios”, con il patrocinio della Città di Castelvetrano e della Pro Loco Selinunte, si articolerà per la prima edizione nelle sezioni tematiche di poesia, narrativa, saggistica.

“Ci proponiamo attraverso questo concorso di offrire un contributo alla promozione e valorizzazione di Selinunte” ha detto Rosario Atria, presidente della Società Dante Alighieri, tra i promotori dell’iniziativa.

Il Comitato organizzatore ha scelto di celebrare la memoria di tre illustri cittadini castelvetranesi che si sono distinti nelle arti umanistiche.

“Il Premio Poesia – ha aggiunto Atria – verrà intestato a Gianni Diecidue, del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita; il Premio Narrativa alla compianta Paola Grassa; il Premio Saggistica a Rosario Di Bella, nel cui ricordo il Comitato della Dante si è idealmente costituito”.

Ci sarà anche una sezione interamente dedicata agli studenti delle scuole, nell’intenzione di promuovere la cultura letteraria tra i giovani, mentre ulteriori novità verranno annunciate nel corso della cerimonia di premiazione, prevista per fine ottobre.

“È nostra volontà creare per le successive edizioni ulteriori sezioni, da dedicare alla memoria di uomini e donne che meritano di essere ricordati per il contributo dato alla crescita culturale del nostro territorio. Sicuramente ci attiveremo per attribuire in futuro un Premio per le Opere Teatrali e uno per l’Archeologia” ha spiegato Mimmo Di Bella, presidente di Panta Rei, anche lui tra i promotori dell’iniziativa.

Tra gli altri membri del Comitato organizzatore, presenti all’incontro anche Enza Accardo, Mirella Cancemi, Rosa Maria Rizzo e Tino Traina.

Entro la fine di giugno, avverrà la pubblicazione del Bando per la prima edizione.