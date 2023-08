Lodevole azione di un’anziana coppia di castelvetranesi

MARINELLA DI SELINUNTE – Un’anziana coppia di castelvetranesi è stata protagonista di un’ammirevole azione a cui la frequentemente impersonale vita di oggi ci stava disabituando: avendo individuato un beauty case appoggiato ad un muretto della via Pigafetta di Marinella di Selinunte all’altezza del secondo dei due alberghi che si trovano sulla strada, la coppia di castelvetranesi ha ritenuto opportuno avvisare qualcuno dell’albergo. Non essendoci clienti che avessero perduto il cofanetto, impiegati dell’albergo su indicazione della coppia volenterosa di essere utile al prossimo, hanno esposto un cartello con la scritta indicante allo sconosciuto proprietario che il beauty case si trovava nell’albergo. Immaginabile la felicità provata dalla signora interessata che aveva perduto ed invano fino ad allora aveva cercato un cofanetto con gioielli, documenti di riconoscimento e carte di credito. Alla coppia di castelvetranesi è rimasta la soddisfazione di avere compiuto una buona azione che ha reso felice una signora che aveva poggiato su un muretto il suo beauty case in attesa di sistemarlo, come altre cose, nel bagagliaio della sua macchina lì posteggiata. Aveva però sbadatamente dimenticato di prenderlo dal muretto in cui l’aveva lasciato.