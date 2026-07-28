Musica al parco archeologico di Selinunte: il 29 luglio un viaggio nella world music con “Pola! Psychedelic World Blues”; il 30 luglio una notte brasiliana

SELINUNTE – La musica invade nei prossimi giorni SelinuntEstate: mercoledì (29 luglio) alle 21 al parco archeologico di Selinunte un viaggio nella world music con “Pola! Psychedelic World Blues”; I Pola! sono un quartetto siciliano (nato due anni fa) che si getta in un sincretismo vibrante. La chitarra di Alessandro Venza tesse il fil rouge di questo viaggio, avvicinando il sax di Letizia Guastella, e la sezione ritmica di Manfredi Caputo (percussioni) e Giuseppe Bruno (batteria), per un unico flusso, capace di fondere l’eredità afro-cubana, l’energia del rock e le contaminazioni della fusion. Biglietti: 15/10 euro.

Giovedì (30 luglio) alle 21 si vivrà una notte brasiliana con protagonisti sei musicisti di grande esperienza: Pietro Adragna, fisarmonicista e concertista internazionale; Giuseppe Sinacori, chitarrista classico con carriera mondiale, Ermanno Nuzzo, chitarrista esperto nel repertorio brasiliano; Chiara Sernesi, flautista diplomata con lode e attiva anche in orchestra; José Rallo, voce con lunga carriera internazionale; Vincenzo Favara, percussionista e promotore del Brasilian Project e del Donnafugata Music & Wine: il loro è un viaggio sonoro che attraversa generi e atmosfere, dove la tradizione cameristica incontra suggestioni contemporanee e momenti di grande impatto espressivo. Biglietti: 15/10 euro.

Venerdì (31 luglio) alle 21 ritorna il teatro con una compagnia multidisciplinare che sviluppa processi creativi tra Europa e America Latina; e a Selinunte presenta “Il regno del disordine”, regia di Sonia Bongiovanni e Diego Grachot. Sabato (1 agosto) alle 21 l’universo poetico e visionario di Ilaria Bordenca e l’OpenSpace Theater, in “Canti, Cuntu e Focu della Sicilia Bella”, tra musica, teatro, danza ed arti circensi.

Biglietti al botteghino del Parco, info sulle pagine social del festival e sul sito www.coopculture.it dove sono disponibili anche tutte le schede degli spettacoli in rassegna.