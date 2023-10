Porto Selinunte, ok impegno spesa 200 mila euro, on. Catania “Ulteriore passo avanti concreto”

PALERMO – «Per l’avvio dei lavori straordinari al porto di Marinella di Selinunte stasera (11 ottobre) si è fatto un ulteriore passo avanti concreto nell’interesse del territorio». È quanto dichiara il deputato regionale Nicolò Catania appresa la notizia che la Giunta regionale, oggi pomeriggio, ha approvato la delibera di stanziamento di 200 mila euro che servirà per l’avvio dei lavori per la corretta funzionalità del porto. L’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò aveva già firmato a maggio una nota indirizzata alla Ragioneria generale della Regione e una nuova nota è stata fatta lo scorso 4 settembre. Ora la delibera in Giunta e nelle prossime settimane l’iter per appaltare i lavori. «Lo scorso aprile insieme all’assessore Aricò abbiamo effettuato un sopralluogo al porto di Selinunte, alla presenza di una rappresentanza di pescatori, per renderci conto delle difficoltà nell’utilizzare il bacino, a causa degli effetti erosivi dovuti a fenomeni di forte pioggia e dell’accumulo di alga posidonia dovuta alle correnti marine, spiega l’onorevole Catania. Così è stato deciso di procedere con urgenza ai lavori, ma con la stagione estiva alle porte si è deciso, di comune accordo tra Regione, Comune e marineria, di intervenire dopo il periodo estivo. Ora l’impegno di spesa e la procedura di gara con il nuovo Codice degli appalti».