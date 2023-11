SELINUNTE – Pubblichiamo qui di seguito il regolamento del Premio Letterario Internazionale “Selinunte” Edizione 2023 con scadenza lunedì 15 gennaio 2024 e cerimonia finale domenica 25 febbraio 2024.

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Il Concorso si articola in cinque premi e dodici sezioni. PREMIO “ROSARIO DI BELLA” – Saggistica storico-letteraria –

Sezione A1: Tesi di Laurea Specialistica/Magistrale in lingua italiana, a carattere storico-letterario, discussa a partire dall’anno accademico 2018/19 e con sinossi obbligatoria annessa (quest’ultima per un massimo di 5 cartelle dattiloscritte, comuni fogli formato A4 di 30 righe per 60 battute e complessivi 1800 caratteri ciascuna, compresi gli spazi e le note).

Sezione A2: Contributo saggistico in lingua italiana, a carattere storico-letterario, per un massimo obbligatorio di 12 cartelle dattiloscritte (comuni fogli formato A4 di 30 righe per 60 battute e complessivi 1800 caratteri ciascuna, compresi gli spazi e le note).

PREMIO “GIANNI DIECIDUE” – Poesia –

Sezione B1: Una sola poesia inedita in lingua italiana a tema libero di non oltre 30 versi.

Sezione B2: Una sola poesia inedita in lingua siciliana, a tema libero, con annessa traduzione in lingua italiana, di non oltre 30 versi.

PREMIO “PAOLA GRASSA” – Narrativa –

Sezione C1: Racconto breve inedito in lingua italiana, a tema libero, per un massimo di 3 cartelle dattiloscritte (comuni fogli formato A4 di 30 righe per 60 battute e complessivi 1800 caratteri ciascuna, compresi gli spazi e le note).

Sezione C2: Racconto breve inedito in lingua siciliana, a tema libero, con annessa traduzione in lingua italiana, per un massimo di 3 cartelle dattiloscritte (comuni fogli formato A4 di 30 righe per 60 battute e complessivi 1800 caratteri ciascuna, compresi gli spazi e le note).

PREMIO “VINCENZO E SEBASTIANO TUSA” – Saggistica archeologica –

Sezione D1: Tesi di Laurea Specialistica/Magistrale in lingua italiana, a carattere archeologico, discussa a partire dall’anno accademico 2018/19 e con sinossi obbligatoria annessa (quest’ultima per un massimo di 5 cartelle dattiloscritte, comuni fogli formato A4 di 30 righe per 60 battute e complessivi 1800 caratteri ciascuna, compresi gli spazi e le note).

Sezione D2: Contributo saggistico in lingua italiana, a carattere archeologico, per un massimo obbligatorio di 12 cartelle dattiloscritte (comuni fogli formato A4 di 30 righe per 60 battute e complessivi 1800 caratteri ciascuna, compresi gli spazi e le note).

PREMIO “KOUROI” – Giovani Studenti –

Poesie di non oltre 30 versi; racconti brevi per un massimo di 3 cartelle dattiloscritte (comuni fogli formato A4 di 30 righe per 60 battute e complessivi 1800 caratteri ciascuna, compresi gli spazi e le note).

Sezione E1: Una sola poesia inedita in lingua italiana, a tema libero, per studenti della Scuola Secondaria di II grado.

Sezione E2: Un solo racconto breve inedito in lingua italiana, a tema libero, per studenti della Scuola Secondaria di II grado.

Sezione E3: Una sola poesia inedita in lingua italiana, a tema libero, per studenti della Scuola Secondaria di I grado.

Sezione E4: Un solo racconto breve inedito in lingua italiana, a tema libero, per studenti della Scuola Secondaria di I grado.

Articolo 2 – Si partecipa inviando una sola opera per sezione, anonima e senza segni di identificazione, accompagnata dalla relativa scheda di partecipazione, entro e non oltre lunedì 15 gennaio 2024. Faranno fede il timbro postale, la data della mail o la ricevuta della consegna brevi manu al seguente indirizzo postale: Premio Letterario Internazionale “Selinunte”, presso Società Dante Alighieri Castelvetrano, Piazza Umberto I N° 19, 91022 Castelvetrano (TP); oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria premiointernazionaleselinunte@gmail.com. La segreteria del premio assicurerà l’anonimato delle opere da sottoporre alla giuria esaminatrice.

Articolo 3 – Il materiale pervenuto non sarà restituito.

Articolo 4 – La giuria selezionerà per ogni sezione un vincitore, indicherà una menzione d’onore e segnalerà un autore la cui opera sarà ritenuta meritevole di pubblicazione: i nomi dei premiati saranno comunicati durante la cerimonia finale, prevista per domenica 25 febbraio 2024, con inizio alle ore 16:00, presso la Chiesa di San Domenico in Castelvetrano. Eventuali altri aggiornamenti saranno forniti attraverso la pagina Facebook della Società Dante Alighieri.

Articolo 5 – I nomi dei componenti la giuria saranno resi noti soltanto durante la cerimonia di premiazione.

Articolo 6 – Con la partecipazione al concorso ogni concorrente autorizza l’organizzazione a procedere alla pubblicazione dell’antologia del Premio, cede i diritti delle opere presentate limitatamente a detta pubblicazione, mantenendone la proprietà intellettuale, accetta incondizionatamente il presente regolamento e acconsente all’utilizzo dei propri dati secondo quanto previsto dalla Legge 30 giugno 2003, N° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal GDPR

(Regolamento UE 2016/679).

Articolo 7 – Non saranno ammessi ricorsi di nessun tipo e per nessuna motivazione e il mancato rispetto, nelle opere presentate, della conformità richiesta, della data di scadenza e della quota di partecipazione comporta l’esclusione dal concorso.

Articolo 8 – Sono previsti i seguenti riconoscimenti:

▪ targa celebrativa al vincitore di ogni sezione;

▪ pergamena per menzione d’onore per ogni sezione;

▪ copia della pubblicazione antologica del Premio ai finalisti, inizialmente in forma digitale, con riserva di realizzare anche la pubblicazione cartacea;

▪ attestato di partecipazione per tutti gli iscritti. Il Comitato si riserva di attribuire ulteriori premi, da definirsi in seguito, agli autori meritevoli. Articolo 9 – Gli autori premiati si impegnano a fornire, entro domenica 31 marzo 2024, laddove non già presentata, copia in formato digitale delle opere prodotte, pena l’esclusione dalla pubblicazione antologica del premio.

Articolo 10 – È prevista una quota di partecipazione di Euro 15 per ogni sezione dei Premi “R. Di Bella”, “G. Diecidue”, “P. Grassa”, “V. e S. Tusa” (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2), con possibilità di partecipazione a più sezioni versando le relative quote. Gratuita, con la precipua finalità di incentivare fra i giovani la pratica della scrittura creativa, è invece la partecipazione alle diverse sezioni del Premio “Kouroi” (E1, E2, E3, E4).

Articolo 11 – Il pagamento delle quote di partecipazione potrà avvenire in una delle seguenti modalità:

▪ contanti;

▪ bonifico su IBAN IT57N0103081830000000564982, intestato a Società Dante Alighieri – Comitato di Castelvetrano, con causale “Quota partecipazione Premio Internazionale Selinunte 2023”;

▪ assegno circolare non trasferibile intestato a Società Dante Alighieri – Comitato di Castelvetrano.

Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE SELINUNTE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – II EDIZIONE – ANNO 2023

Compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile. Per i minorenni, la firma dovrà essere apposta da chi esercita la potestà genitoriale.

Il / La sottoscritto / a

Cognome ____________________________

Nome _______________________________

Comune di residenza ______________________________ PROV. _____________

Telefono __________________ E-mail___________________________________

(fisso o cellulare)

DICHIARA

di aver letto integralmente il Regolamento del Premio e di accettare, senza riserva alcuna, tutti gli articoli; che l’opera inoltrata è frutto della sua creatività personale e che rispetta tutti i requisiti richiesti.

Il / La sottoscritto / a inoltre

DICHIARA (solo una delle due ipotesi)

o di essere autore unico

o di essere coautore insieme ad altri (indicare di seguito altro/i autore/i,

oppure gruppo classe, associazione, altro): ___________________________________________________________________

DELL’OPERA INTITOLATA:

___________________________________________________________________

SEZIONE PER CUI PRESENTA L’OPERA:

___________________________________________________________________

Con l’invio della presente scheda di iscrizione, il / la sottoscritto / a, in qualità di

o Autore (solo maggiorenni)

o Genitore / Tutore (solo minorenni) dell’autore ______________________________________

fornisce il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa vigente.

Luogo e data __________________________

Firma ____________________________________