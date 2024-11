SELINUNTE – Un’intera giornata al Parco archeologico di Selinunte approfittando dell’ingresso gratuito nella prima domenica del mese (1 dicembre, dalle 9 alle 17): per scoprire i templi protagonisti della Collina orientale, l’acropoli fortificata affacciata sul mare, il paesaggio mediterraneo su 270 ettari, sito archeologico tra i più estesi d’Europa.

Si potrà partecipare sia alle 10.30 che alle 11.45 a una visita didattica guidata da un archeologo di CoopCulture fino alla collina orientale per scoprire sia le vicende storiche dello sviluppo della città, che i segreti della costruzione dei maestosi templi di Selinunte: vere e proprie dimore eterne, innalzate dai greci per gli Dei, circa due millenni fa. Templi che, tra l’altro, possedevano colori caldi e sontuosi, come racconta un bellissimo video mapping su questa inattesa policromia, partendo anche dal mito del Ratto di Europa, proiettato sull’𝐚𝐧𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨 𝐘. Lo troverete al Museo Baglio Florio, che è già un sito da non perdere, compreso nel percorso di visita.

Per chi invece preferisce prendersi il proprio tempo e scoprire l’intero sito archeologico, ci sono sempre a disposizione le bici da noleggiare (dalle 9 in poi) per visitare Selinunte seguendo i percorsi indicati.

La mattina (sempre domenica) alle 10.30 i piccoli visitatori potranno invece partecipare a un laboratorio per costruire insieme gli addobbi di Natale ispirati proprio ai templi di Selinunte. Info e biglietti: www.coopculture.it.