Venerdì 25 e sabato 26 agosto al Segesta Teatro Festival Sonia Bergamasco porta in scena Resurrexit Cassandra

SEGESTA – Due serate d’eccezione, venerdì 25 e sabato 26 agosto, al Segesta Teatro Festival, con la direzione artistica di Claudio Collovà: alle ore 20.00 al Teatro Antico va in scena Resurrexit Cassandra con Sonia Bergamasco, tra le più interessanti interpreti del teatro e del cinema italiano, diretta dall’artista visivo, regista e autore fiammingo Jan Fabre, […]

SEGESTA – Due serate d’eccezione, venerdì 25 e sabato 26 agosto, al Segesta Teatro Festival, con la direzione artistica di Claudio Collovà: alle ore 20.00 al Teatro Antico va in scena Resurrexit Cassandra con Sonia Bergamasco, tra le più interessanti interpreti del teatro e del cinema italiano, diretta dall’artista visivo, regista e autore fiammingo Jan Fabre, uno dei protagonisti più radicali della scena performativa europea degli ultimi 40 anni.

Su un testo poetico e potente di Ruggero Cappuccio, Sonia Bergamasco interpreterà la profetessa figlia del Re di Troia: una sacerdotessa, una santa che vede ciò che accadrà, una prostituta, una dea del passato, del presente e del futuro.

Cassandra avrebbe potuto salvare il mondo già diverse volte. Avrebbe potuto prevenire e mettere l’umanità al riparo dai disastri che essa stessa sta provocando contro di sé e contro il pianeta Terra: movimenti politici e ideologici radicali, cambiamenti climatici, isole di plastica negli oceani, inquinamento…

Il lavoro ruota intorno alla resurrezione di un messia femminile che mette l’umanità di fronte alla propria tragedia: l’incomprensibile talento dell’uomo per l’auto-inganno, una sorta di desiderio inconscio che ci condanna all’inazione di fronte a un destino già segnato dallo stesso prodotto dell’uomo. Forse un profondo desiderio di essere ingannati si nasconde nell’umanità? E sappiamo già ogni cosa su ciò che potrà accadere, ma il piacere di ingannare è forse più grande di questa consapevolezza?

Un atto d’accusa che si articola in cinque movimenti, cinque umori, cinque colori, cinque elementi portatori di senso e fonte d’ispirazione, intorno ai quali si snoda il discorso che Cassandra rivolge all’Umanità: Nebbia, Vento, Fuoco e Fumo, Vapore, Pioggia.

Lo spettacolo è prodotto da Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival, Campania Teatro Festival, Troubleyn/Jan Fabre, TPE Fondazione Teatro Piemonte Europa, Carnezzeria srls; musiche originali di Stef Kamil Carlens, effetti sonori Christian Monheim, disegno luci Wout Janssens, costumi Nika Campisi. Durata 70 minuti.

INFO

I biglietti sono disponibili online sul sito del Segesta Teatro Festival o al link https://www.vivaticket.com/it/tour/segesta-teatro-festival-2023/778; anche sul sito coopculture.it o acquistabili al botteghino del Parco.

È possibile usufruire per tutti gli acquisti delle agevolazioni relative alla Carta del Docente.