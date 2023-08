Festa del Gelato alla Gelateria del Porto di Marinella

MARINELLA DI SELINUNTE – Grande Festa del Gelato programmata per il 3 settembre sera a partire dalle 21,30 dalla Gelateria del Porto di Marinella di Selinunte. L’evento sarà allietato dalla musica proposta dai New Red. Dieci i premi per i partecipanti che hanno ricevuto i biglietti previsti: il più importante di tutti (il decimo estratto) è costituito dalla vincita di una crociera Costa per due persone, il nono estratto riceverà un set di valigie, l’ottavo uno zaino scuola e così via di seguito fino al primo estratto e ultimo dei premi con 2 coppette gelato. I biglietti da sorteggiare saranno omaggiati per tutte le spese fatte nella Gelateria del Porto con un minimo di 5 euro di spesa in un unico scontrino.